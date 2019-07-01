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İstanbul'da ormanlık alanda yangın!

İstanbul'un Tuzla ilçesinin Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:10
İstanbul'da ormanlık alanda yangın!

İstanbul Tuzla'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tuzla'nın yanı sıra Aydınlı, Orhanlı, OSB ve orman itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı. Bir dönümlük arazinin zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:10
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