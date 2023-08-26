İstanbul'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın bölgede

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yaz aylarının başından bu yana yurdun pek çok noktasından alevler yükseldi.

Kimi yangınlar saatler içinde söndürülürken, kimileri ise günlerce sürdü. Bunun en yakın örneği de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı. 2'nci günün sonunda kontrol altına alınan yangın, büyük korkuya neden oldu.

Son olarak bir orman yangını paniği de İstanbul'da yaşanıyor.

Büyükçekmece ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Alevlerin, yerleşim yerine ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeye yakın olduğu görüldü.