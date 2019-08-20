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İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:32
İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, finansal destek sağladıkları ve çeşitli eylemlere katıldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:32
  1. İstanbul
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