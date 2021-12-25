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Yerel İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş
Yerel

İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş

İstanbul'da hayatından endişe eden eşi tarafından kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu rent a car çalışanının kendisi gibi Yemen uyruklu iş arkadaşı tarafından tabancayla öldürülüp, Bursa'da ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 20:08:00 -
İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömmüş

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beylikdüzü’nde Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'dan günlerdir haber alamayan Suudi Arabistan asıllı eşi Manal Mohammed Moha Al-Fakıh, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek eşinin 19 Aralık'ta evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini, kayıp olması ile ilgili eşinin iş arkadaşı olan Yemen uyruklu A.G. isimli rent a car firması çalışanından şüphelendiğini bildirdi.

Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık kararına istinaden A.G.'yi şüpheli olarak ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. A.G., avukatı eşliğinde alınan ifadesinde önce cinayetin A.İ. (33) isimli Suudi Arabistan asıllı rent a car sahibinin adamları tarafından işlendiğini, kendisinin kullandığı araç ile Yalova'ya götürüldüğünü söyledi. Ancak A.G., Asayiş Şube tarafından alınan ifadesinde ise olayın ilk ifadesindeki gibi gerçekleşmediğini, kendisinin kayıp şahıs Nabıl Mohammed’i A.İ isimli şahsın vermiş olduğu silahla 3 el sırt bölgesine doğru ateş etmek sureti ile Beylikdüzü Gürpınar sahil mevkiinde öldürdüğünü, burada beyaz bir aracın olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol etmek için aracının yanına kadar gelip kontrol ettiğini, cesetten kurtulmak için aracı ile Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alana gittiğini ve cesedi yolun kenarındaki çalılık alana attığını, sonrasında İstanbul'a geri dönüp A.İ.'ye silahı geri verdiğini itiraf etti.

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