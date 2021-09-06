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İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi
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Gündem İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi
Gündem

İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi

İstanbul'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde mesai bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. Okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte megakentte trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 19:39:00 -
İstanbul'da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyelerine yükseldi

Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime yaklaşık 1 buçuk yıldır uzaktan devam ediliyordu. Bugün itibarıyla ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde eğitimler yeniden yüz yüze olacak şekilde başladı. Okulların açılmasıyla servis araçları da yollara çıktı. Mesainin bitimiyle birlikte her akşam yaşanan yoğunluk, okul servislerinin de yer almasıyla birlikte daha da arttı. Akşam saat 18.00 itibarıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine ulaştı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

 

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