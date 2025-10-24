İstanbul'da okullar tatil oldu
İstanbul Valiliği, bugün öğleden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirince valilik harekete geçti.
Oluşabilecek trafiğin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edildi.
Duyurunun devamında şu bilgiler yer aldı:
"Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir.
İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."
