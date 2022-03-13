İstanbul’da okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi, Valilik açıklaması var mı 2022? İstanbul okul var mı yok mu?

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi. İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı sırasında D-100 kara yolunun kenarına bırakılan araçlar, trafikte zaman zaman sorun oluşturuyor. Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli'den tır ve kamyonların İstanbul ve Anadolu'ya geçişlerinde kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da okul var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi sorusu binlerce veli, öğretmen ve öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Ülkeyi beyaza bürüyen kar nedeniyle 10-14 Mart tarihleri arasından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova gibi pek çok ilde eğitime ara verilmişti. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi Ankara okul var mı yok mu? İstanbul Valiliği'nden 14 Mart kar tatili ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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