İstanbul'da nerede mangal yapılır? İstanbul'da mangal yapılacak yerler! İstanbul’da mangal yapılabilecek en gözde mekanlar

Şehir merkezine çok yakın olması ve 1500 dönüm arazi üzerinde bulunması Fatih Ormanları mangal akmak isteyenler için en ideal yerlerden biri.

Sarıyer ve Levent sırtlarında kurulu Mehmet Akif Ersoy mesire alanı da mangalcıların uğrak yerlerinden biri. Eşsiz bir manzarası ve bakımlı piknik alanları olan mesire yeri güzel bir gün geçirmenize katı sunacaktır.

Belgrad ormanı içerisinde bulunan Bentler mesire yeri de mangal severlerin tercih ettiği mekanlardan. Piknik için her türlü malzemeyi alabileceğiniz dükkanların bulunduğu alanda bisiklet yolu da mevcut.

Ç ekmeköy’de bulunan Taşdelen mesire alanı da ailecek gidilebilecek yerlerden biri. Günün her saati dolmuşlarla ulaşım sağlandığı gibi özel aracınızla da kolaylıkla gidebilirsiniz. Temiz ve bakımlı bir mesire alanıdır.

Kartal’da bulunan Saklıdere piknik alanı da mangalcılar için en ideal mesire yerleri arasında gösterilmektedir.

Eyüp’e bağlı Binbaşı mesire alanı da sizi şehrin gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaştıracaktır. Göktürk Göleti, Ayvat Bendi Mesire Yeri, Aziz Paşa Mesire Yerleri de Eyüp sınırları içerisindeki piknik alanlarıdır.