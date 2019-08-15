0553 313 94 23

İstanbul'da nerede mangal yapılır? İstanbul'da mangal yapılacak yerler! İstanbul’da mangal yapılabilecek en gözde mekanlar

Mangal yakmak hiç şüphesiz alternatif bir tatil geçirmek isteyenlerin en gözde uğraşı. Ailesi ya da misafirleriyle birlikte güzel ve lezzetli bir gün geçirmek isteyenler için İstanbul’da mangal yakılabilecek yerleri sizler için derledik. Gününüzü güzel bir şekilde nihayetlendirmek ve çevreye zarar vermemek için mangalınızı kontrollü bir şekilde söndürmeyi asla unutmayınız ve çok dikkatli davranınız.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:46
İstanbul'da nerede mangal yapılır? İstanbul'da mangal yapılacak yerler! İstanbul’da mangal yapılabilecek en gözde mekanlar

Şehir merkezine çok yakın olması ve 1500 dönüm arazi üzerinde bulunması Fatih Ormanları mangal akmak isteyenler için en ideal yerlerden biri.

 

 

 

 

 

 

Sarıyer ve Levent sırtlarında kurulu Mehmet Akif Ersoy mesire alanı da mangalcıların uğrak yerlerinden biri. Eşsiz bir manzarası ve bakımlı piknik alanları olan mesire yeri güzel bir gün geçirmenize katı sunacaktır.

 

 

 

 

 

Belgrad ormanı içerisinde bulunan Bentler mesire yeri de mangal severlerin tercih ettiği mekanlardan. Piknik için her türlü malzemeyi alabileceğiniz dükkanların bulunduğu alanda bisiklet yolu da mevcut.

 

 

 

 

 

Çekmeköy’de bulunan Taşdelen mesire alanı da ailecek gidilebilecek yerlerden biri. Günün her saati dolmuşlarla ulaşım sağlandığı gibi özel aracınızla da kolaylıkla gidebilirsiniz. Temiz ve bakımlı bir mesire alanıdır.

 

 

 

 

Kartal’da bulunan Saklıdere piknik alanı da mangalcılar için en ideal mesire yerleri arasında gösterilmektedir.

 

 

 

 

 

Eyüp’e bağlı Binbaşı mesire alanı da sizi şehrin gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaştıracaktır. Göktürk Göleti, Ayvat Bendi Mesire Yeri, Aziz Paşa Mesire Yerleri de Eyüp sınırları içerisindeki piknik alanlarıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:46
  1. Mangal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'dan maç izlemek için geldiler
    1. Endonezya'dan maç izlemek için geldiler
    2. Hong Kong’da kırmızı alarm! Tanklar ve..
    3. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    4. Memurların zam pazarlığında üçüncü..
    5. Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada..
    6. 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini..
    7. Aydın'da dehşet dolu anlar! Parktaki..
    8. 'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından..
    9. Yeşilyurt Mahallesi’nde asfalt öncesi..
    10. Leonardo Jardim’den Falcao açıklaması
    11. CHP kampa giriyor
    12. Adıyamanlılar Vakfı depremzedeleri..
    13. Otomobilin çarptığı küçük çocuk can..
    14. HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı..
    15. Üvey babasını silahla yaraladı
    16. Yunusemre Belediyespor geleceğin..
    17. Siirt’te ayakkabısını giymeye çalışan..
    18. İstanbul'da nerede mangal yapılır?..
    19. Özel İdare’den güvenlik güçlerine araç..
    20. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak..
    21. ABD’den İran tankerinin serbest..
    22. Odunlukta başlayan yangın 10 hektar..
    23. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    24. Uludere modern bir kent haline dönüyor
    25. Genç çiftçilere 2 bin 142 koyun..
    26. Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
    27. Giresunspor, Menemenspor karşısında 3..
    28. Gerze’de jandarmadan magandalara geçit..
    29. Çin’de heyelan: 17 kişi kayıp
    30. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması