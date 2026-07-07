İstanbul'da narkotik operasyonu: 116 kilo metamfetamin ele geçirildi, 7 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adres ile 1 aracı takibe aldı. 6-7 Temmuz'da bu noktalara eş zamanlı baskın düzenledi.

116 kilo metamfetamin ve 34 kilo skunk ele geçirildi

Aramalarda 116 kilo 390 gram metamfetamin ve 34 kilo 800,5 gram skunk ele geçirildi. Ekipler ayrıca 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı ve 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi buldu. Uyuşturucu imalinde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar da bulundu.

Adreslerde tabanca ve hassas terazi bulundu

Baskın yapılan adreslerde ve araçta uyuşturucu maddelerin yanı sıra 8 hassas terazi, 2 tabanca, 34 fişek ve 3 bin 200 lira ele geçirildi.

Biri çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda biri çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek. Diğer 5 şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Operasyon hangi ilçelerde yapıldı?

Cevap: Operasyonlar İstanbul'un Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirildi.

Soru: Kaç kişi gözaltına alındı?

Cevap: Biri çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken 5 kişi hakkındaki işlemler sürüyor.

Soru: Ele geçirilen uyuşturucu miktarları ne kadar?

Cevap: 116 kilo 390 gram metamfetamin, 34 kilo 800,5 gram skunk, 249 sentetik ecza hapı, 10 gram afyon sakızı ve 39 kilo 700 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Soru: Operasyonu hangi birim yürüttü?

Cevap: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.