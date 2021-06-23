8 Haziran’da 7/24 müsilaj temizliği başladı. Vatandaşlar İstanbul’da deniz salyasının son durumunu merak ediyor. Peki, deniz salyası nedeniyle Marmara’da denize girilmez mi?

İstanbul'da müsilaj temizliği bitti mi? İstanbul'da denize girilir mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi." bilgisine yer verdi.

Uzmanlar, deniz salyasının zehirli olmadığını ancak içerisinde pek çok bakteri bulundurduğu için müsilaj görülen yerde denize girilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca deniz salyası pis kokulu ve yapışkan bir dokuya sahip.