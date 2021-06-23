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Yaşam İstanbul'da müsilaj temizliği bitti mi? İstanbul'da denize girilir mi?
Yaşam

İstanbul'da müsilaj temizliği bitti mi? İstanbul'da denize girilir mi?

Deniz salyası temizledi mi? Marara Denizi’nde bir süredir deniz salyası yani müsilaj sorunu yaşanıyor. Pek çok kişi deniz salyası temizliğinin bitip bitmediğini araştırıyor. Peki, deniz salyası temizlendi mi? Deniz salyası olan yerde denize girilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 17:26:00 -
İstanbul'da müsilaj temizliği bitti mi? İstanbul'da denize girilir mi?

8 Haziran’da 7/24 müsilaj temizliği başladı. Vatandaşlar İstanbul’da deniz salyasının son durumunu merak ediyor. Peki, deniz salyası nedeniyle Marmara’da denize girilmez mi?

İstanbul'da müsilaj temizliği bitti mi? İstanbul'da denize girilir mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi." bilgisine yer verdi.

Uzmanlar, deniz salyasının zehirli olmadığını ancak içerisinde pek çok bakteri bulundurduğu için müsilaj görülen yerde denize girilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca deniz salyası pis kokulu ve yapışkan bir dokuya sahip.

Ege'de müsilaj olur mu? Ege Denizi'nde müsilaj var mı?
Ege'de müsilaj olur mu? Ege Denizi'nde müsilaj var mı?

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Ege'de müsilaj olur mu? Ege Denizi'nde müsilaj var mı?

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