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Gündem İstanbul'da Milyon Liralık uyuşturucu serası
Gündem

İstanbul'da Milyon Liralık uyuşturucu serası

İstanbul Avcılar’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 katlı bir binanın çatı katında 1 milyon Lira değerindeki uyuşturucu serası keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 05:14:00 -

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Avcılar’da gece yarısı iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 katlı bir binanın çatı katında 1 milyon değerindeki uyuşturucu serası bulundu. 88 kök hücre uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan havalandırma sistemleri, ısı ve güneş panellerinin kullanıldığı görüldü. Operasyonda yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alınırken polis ekiplerinin adresteki çalışmaları sürüyor.

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