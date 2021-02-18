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Siyaset İstanbul'da mide bulandıran görüntüler! CHP'li belediyede hizmet tamamen durdu
Siyaset

İstanbul'da mide bulandıran görüntüler! CHP'li belediyede hizmet tamamen durdu

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki işçi grevi nedeniyle ilçede belediye hizmetleri tamamen durdu. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'de çöpler bile toplanamazken, ilçede çekilen görüntüler 1990'lı yılları hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:55:00 -
İstanbul'da mide bulandıran görüntüler! CHP'li belediyede hizmet tamamen durdu

Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin Eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başlamıştı. Greve giden işçiler, günlerdir Kadıköy'de çöpleri toplamıyor. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çöp yığınları oluştu. İş yerlerinin önü çöplerle dolan esnaf durumdan dert yandı. Bölge halkı ise pandemiden dolayı sağlıksız bir durum oluştuğunu söyleyerek çöplerin bir an önce toplanmasını talep etti.

"Çöplerle baş başa kaldık"

20 yıldır Kadıköy'de yaşayan esnaf Adnan Özdemir, “2 gündür biz bu çöp yığınıyla baş başayız. Evlerde de durum aynı şekilde. Çöplerimizle baş başa kalmış durumdayız. Öğrendiğimize göre belediyedeki grevden kaynaklıymış. Biz de durumun nereye gideceğini bilmiyoruz. Tam dükkanımızın önü. Biz de çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Allah'tan yaz mevsimi değil de koku fazla yok. Halimiz hepten biterdi o zaman" diye konuştu.

Emine Öztürk ise, "Maalesef manzara bu. Evimizin orası daha kötü. Bayağı bir birikmiş. Ne olacak bilmiyorum. Sadece 'Grev Vardır' yazısını gördüm ama detay bilmiyorum. Umarım bir an önce düzeltirler aralarındaki problem ne ise. Bizim için bayağı sıkıntılı. Şu anda virüsle mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Şu pisliğin olmaması gerekiyor. Mahalle araları da bayağı bir fazla. İnşallah düzeltirler" dedi.

Esnaf Enes Karabudak, "Belediye çalışanları grevdeler. Ne yazık ki çöpler bu şekilde yığılı. Birkaç gün böyle devam ederse, havalar da ısınırsa büyük ihtimal daha beter kokmaya başlayacak. Bekliyoruz yani başka yaptığımız bir şey yok. Belediyeyi arıyoruz açmıyorlar. Böyle kaldı çöpler. Çöpler böyle cadde boyunca devam ediyor. Kar yağdığında yollar da tuzlanmamıştı. Arabalar kaya kaya geçiyordu yani" şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediye işçisi Ahmet Kaymaz ise, "Toplu iş sözleşmesinde anlaşamadık başkanımızla. Asgari ücretle çalışmak istemiyoruz artık. Ailemize, evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Bunlar için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Belediye Başkanımız tekliflerini sunuyor şu an. Biz işçiler olarak 3 gündür belediye bahçesinden ayrılmıyoruz. Gece gündüz buradayız. İnşallah güzel bir anlaşmayla bunu sonuçlandırırız" dedi.

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