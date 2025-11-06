İstanbul'da Metrobüs Yangını
İstanbul Eyüpsultan'da, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Edirnekapı durağında meydana gelen olayda, metrobüsteki yolcular hızla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı, ancak aracın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.
İstanbul'un önemli ulaşım araçlarından metrobüste, Eyüpsultan ilçesi Edirnekapı durağında bir yangın vakası yaşandı.
Zincirlikuyu istikametinde seyir hâlinde olan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular hızla tahliye edildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle metrobüsün motor kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Yangın nedeniyle Edirnekapı durağı ve çevresinde metrobüs seferleri bir süre aksadı. Motor kısmı yanan metrobüsün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.