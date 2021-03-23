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Gündem İstanbul'da metrobüs ve tramvayda dikkat çeken yoğunluk
Gündem

İstanbul'da metrobüs ve tramvayda dikkat çeken yoğunluk

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterirken İstanbul'da metrobüs, tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 18:52:00 - 2021-03-23 18:57:24
İstanbul'da metrobüs ve tramvayda dikkat çeken yoğunluk

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde, metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Metrobüs ve tramvaylarda yoğunluk

Koronavirüs vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde İstanbul’daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarını unuttuğu görüldü. Duraklarda ve yaya üst geçitlerinde yaşanan yoğunluklarda ise vatandaşların koronavirüs kurallarını adeta hiçe saydı.

Yenibosna Metrobüs durağına yanaşan araçlara durakta bekleyen vatandaşlar binmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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