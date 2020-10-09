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Aktüel İstanbul'da merkezli 4 ilde "usulsüz sağlık raporu" düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi
Aktüel

İstanbul'da merkezli 4 ilde "usulsüz sağlık raporu" düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi

Kamuyu 735 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:44:44 -
İstanbul'da merkezli 4 ilde "usulsüz sağlık raporu" düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde, para karşılığı sahte ve usulsüz yollarla engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “askerlikten kurtulmak için hile yapmak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak” suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, para karşılığı raporlarda usulsüzlük yapan şüphelileri tespit etti.

Yaklaşık bir yıl teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, sahte ve usulsüz yollarla engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenlenmesine yönelik İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kamuyu 735 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada, bazı kişilerin aldıkları sağlık raporlarını kaymakamlık yardımlarında ve erken emeklilik için kullandığı öğrenildi.


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