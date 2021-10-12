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Yerel İstanbul'da mekanlara vale denetimi
Yerel

İstanbul'da mekanlara vale denetimi

İstanbul'un Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinde asayiş ekipleri tarafından mekanlara vale denetimi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 00:46:00 -
İstanbul'da mekanlara vale denetimi

İstanbul’da polis, vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan bir mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulandı.

İşletmenin sigortasız vale çalıştırdığı tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan’da vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta lüks bir mekanda gerçekleştirilen denetimde, işletmenin sigortasız vale çalıştırdığı ve valenin yerinde olmadığı tespit edildi. Mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve valenin yerinde olmaması nedeniyle trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulandı.

Trafikte yoğunluk oluşturan iki sürücüye para cezası

Valesi yerinde olmayan mekanın önüne otomobil park eden iki sürücüye ise trafikte yoğunluk oluşturdukları gerekçesiyle 288’er Türk Lirası para cezası kesildi.

Beşiktaş ve Eyüpsultan’da gerçekleştirilen denetimlerde valelerin ruhsatlarının olup olmadığı, mekan ile yaptıkları sözleşme ve aldıkları otomobilleri nereye park ettikleri denetlendi.

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