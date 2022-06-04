İstanbul’da maymun çiçeği virüsü mü var? Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görüldü mü?

Koronavirüs bitti derken şimdi de maymun çiçeği virüsü dünyanın kabusu olmaya başladı. Şimdiye kadar 20'den fazla ülkede maymun çiçeği vakası görüldü. Avrupa'da 300'ü aşkın kişiye hastalık teşhisi kondu ya da hasta olduğundan şüpheleniliyor.

Portekiz ve İspanya’da vaka sayısı 250’yi bulurken, Birleşik Krallık'ta dün vaka sayısının 179'a çıktığı bildirildi. Ülkelerin sağlık yetkililerinin bugünkü açıklamalarına göre, vaka sayısı bir günde İspanya'da 132'den 142'ye, Portekiz'de ise 100'den 119'a yükseldi. Cebelitarık'ta ise İspanya'da yaşayan bir İngiliz'de maymun çiçeği görüldü.

Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini söyledi. Dünya genelinde ise vaka sayıları artıyor. İstanbul Sultangazi'de iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındı. Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber verdi.

2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü. Maymun Çiçeği şüphesi olan 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Eczanesine gelen iki Afgan uyruklunun ellerinde tohuma benzeyen yaralar olduğunu söyleyen Esra Koca, "Tanıdığım bir doktoru aradım, fotoğraf çekip yollamamı istedi. Maymun çiçeği virüsünden şüphelendik" dedi.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir?

Maymun çiçeği hastalığı, insanlara virüsle enfekte olmuş bir hayvandan veya maymun çiçeği enfeksiyonu geçiren başka bir insandan bulaşabilir. Her virüste olduğu gibi maymun çiçeğinde de enfeksiyon etkeni ile temasın ardından bir kuluçka süresi söz konusudur. İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. Belirtiler geçmiş dönemde büyük salgınlara yol açmış olan çiçek hastalığı ile benzerlik gösterse de biraz daha farklı şekilde seyreder. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:

Yüksek ateş

Baş, sırt ve kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişlikler

Yorgunluk hali

Üşüme ve titreme

Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler.