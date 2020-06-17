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Aktüel

İstanbul’da maske takmak zorunlu hale geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:15:59 -
İstanbul’da maske takmak zorunlu hale geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla megakentte maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya maskeli emojiyi kullanarak yaptığı paylaşımında, “Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul’da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” ifadelerini kullandı.

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