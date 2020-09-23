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Aktüel İstanbul'da lüks otomobillerden far hırsızlığı
Aktüel

İstanbul'da lüks otomobillerden far hırsızlığı

Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:16:36 -
İstanbul'da lüks otomobillerden far hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy ve Maltepe'de eylül ayında farklı tarihlerde park halindeki lüks otomobillerin farlarının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polisin eş zamanla operasyonunda, farklı suçlardan kaydı bulunan şüpheli Ufuk T. (21), Umutcan İ. (21) ve Y. E. (21) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y. E. savcılığa verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken Ufuk T. ve Umutcan İ. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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