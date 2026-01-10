  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!
Gündem

İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!

Megakent İstanbul, güne güneyden esen şiddetli lodosun etkisiyle uyandı! Sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Boğaz ve Marmara Denizi’nde dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul’da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

İstanbul’da lodos sabah saat 06.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya vuran yüksek dalgalar Beşiktaş sahilinde görüntülendi.

