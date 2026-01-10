İstanbul’da lodos! Dev dalgalar sahili dövdü, vapur seferleri aksadı!
Megakent İstanbul, güne güneyden esen şiddetli lodosun etkisiyle uyandı! Sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Boğaz ve Marmara Denizi’nde dev dalgalar oluşturdu.
İstanbul’da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
İstanbul’da lodos sabah saat 06.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya vuran yüksek dalgalar Beşiktaş sahilinde görüntülendi.