İstanbul'da LGS için alınacak önlemler masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İstanbul'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav hazırlıklarını değerlendirdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısı, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Haziranın 20'sinde yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesinde düzenlenen toplantıda, sınavda alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Özer, öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini hatırlatarak, bu uygulamayla karışıklığın giderileceğini ve paniğin ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

Toplantıda, normalleşme süreci kapsamında 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenecek öğretmenlerin yaz dönemi mesleki çalışmaları üzerinde duruldu. Ayrıca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları ve yaz dönemi boyunca sürdürülecek çalışmalar da ele alındı.

- Telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafiye yoğunlaşılacak.



Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.



