İstanbul'da kuyumculardan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kuyumculardan altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart'ta Ümraniye'de bir kuyumcudan 20 imitasyon bilezik ve 450 gram gümüş takı, 18 Mart'ta Maltepe'de bir kuyumcudan 300 bin lira değerinde altın ve 20 Mart'ta Üsküdar'da bir kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla hırsızlık olayına karışan Aytaç O. ve Mehmet İ. A'yı yakaladı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden Aytaç O. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Mehmet İ. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.



Bu arada, hırsızlık olayları iş yerleri ile çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin gece saatlerinde iş yerlerine girişleri, hırsızlık anları ve kaçışları görülüyor.



