  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit! CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor? Kıbrıs’ta oldu-bittiye izin yok ABD’de halkın 74'ü Trump’a karşı ve asker cenazesi karşılamak istemiyor Hevesliysen kendin git Milli marşı okumadıkları için hain ilan edilmişlerdi! Trump duyurdu: İranlı kadınlara iltica hakkı verildi Yolsuzluk şebekesi mahkemede terör estirdi! Ekrem'den şov Özgür'den tehdit AYM Başkanvekili belli oldu Bahçeli’den Batı’ya mesaj: Kürt kardeşlerim satılık değildir ABD’nin ‘kamikaze dron’ açıklamasını hatırlatan Zekeriya Yapıcıoğlu: Buyurun size Müslümanlar arası bölge savaşı! Evi bombalanmıştı: Siyonist köpek Ben-Gvir geberdi mi?
Aktüel İstanbul'da Kuyumcukent'ten uzun namlulu silahla soygun kamerada
Aktüel

İstanbul'da Kuyumcukent'ten uzun namlulu silahla soygun kamerada

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da Kuyumcukent'ten uzun namlulu silahla soygun kamerada

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen içi para dolu çuvalların çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler'de, Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen içi para dolu çuvalların çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'e geldi.

Araçtan inen 4 şüpheli, nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etti. Diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yükledi.

Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce 1 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23