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İstanbul'da 'Kurt Kapanı' operasyonu

İstanbul'da, polis helikopteri ve özel harekat polisinin de katılımıyla düzenlenen "Kurt Kapanı-27" operasyonu kapsamında, kentin giriş çıkışlarında denetimler yapıldı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:52
İstanbul'da 'Kurt Kapanı' operasyonu

İstanbul'da, polis helikopteri ve özel harekat polisinin de desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-27" uygulaması kapsamında, kentin giriş çıkışlarında denetimler yapıldı.

Talimat emniyet müdüründen

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda saat 14.00'da başlayan uygulamaya,  Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Kaçakçılık şube müdürlüklerinin personeli katıldı. 

Polis helikopteri ve dedektör köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı aramadan geçirildi. 

Polis ekipleri, araçlarda narkotik köpeklerle arama yaparken, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama gerçekleştirildi. 

Uygulama, 16.00'da sona erdi. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:52
  1. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
  2. Kurt Kapanı operasyonu
  3. Genel Bilgi Toplama

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