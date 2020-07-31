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Aktüel

İstanbul'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:46:17 -
İstanbul'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma ya da kuşbaşı hale getirmek için gittikleri kasaplarda yoğunluğa neden oldu.

Kent genelinde birçok ilçede vatandaşlar, kurbanlıklarını kestikten sonra kasapların yolunu tuttu.

Vatandaşlar, naylon poşetler içerisinde getirdikleri etleri kasaplara teslim etti.

Kasaplar da sıcak havaya rağmen et kesme, kıyma makineleri ve özel bıçaklarıyla getirilen etleri isteğe göre pirzola, kuşbaşı ya da kıyma şeklinde hazırlayıp vatandaşlara geri verdi.

Birçok kasapta yoğunluk yaşandığı gözlendi.



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