  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:34:56 -
İstanbul'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğu ve burada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, 2 kumar makinesine el koydu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı gün Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir iş yerine daha operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 16 kişiye, toplam 56 bin 905 lira idari para cezası uygulandı.

İki iş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem de yapıldı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı