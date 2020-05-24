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Yerel

İstanbul’da küle çeviren yangında facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul’da 3 katlı binada bir dairede çıkan yangında mutfak küle dönerken, evde kimsenin olmamasıyla olası bir facianın önüne geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:44:00 -

İstanbul'un Silivri ilçesinde 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında mutfak küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekipler sevk edildi

Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diğer odalara sıçramadan söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, evin diğer odalarına sıçramadan söndürülürken mutfak kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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