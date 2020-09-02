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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:49:52 -
İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde önceden belirlenen noktalarda toplu taşıma araçları kontrol edildi.

Uygulama kapsamında vatandaşların ve sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

Tek tek durdurulan araçlarda kontrollerini sürdüren polis ekipleri vatandaşlara, pandemi sürecinde sosyal mesafeyi korumanın ve maske takmanın önemini hatırlattı.

Saat 17.00'de başlayan denetimler saat 19.00'a kadar sürecek.

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