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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:47:26 -
İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Yüksel taburcu edildi

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, taburcu edildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 günlük tedavisinin ardından Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki evine getirilen Yüksel için 4 kurban kesildi, dualar edildi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavisinin tamamlandığını ancak bir süre daha evinde istirahat edeceğini söyledi.

Allah'ın izni, sevenlerinin duaları, doktorların ve sağlık çalışanlarının çabalarıyla tedavisinin tamamlandığını anlatan Yüksel, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin tüm personeline, dualarını ve iyi dileklerini eksik etmeyen Ergene halkıma sonsuz teşekkür ediyor, en kısa sürede aranızda olmayı Cenabıallah'tan niyaz ediyorum.'' dedi.


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