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Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında kentin farklı noktalarında kontroller yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:52:42 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere başlandı.

Genelgeye göre, ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik) katılımıyla oluşturulan ekipler, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştiriyor.

Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ve çeşitli yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar) kapsayacak şekilde yapılıyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince toplu taşıma araçlarında da denetim gerçekleştirildi.

Seyir halindeki minibüsleri durduran ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Polis ekipleri, Kovid-19 kurallarına uymayarak fazla yolcu bulunduran minibüslere de cezai işlem uyguladı.


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