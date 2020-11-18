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Gündem İstanbul’da korona riskli ilçeler hangileri? Korona en fazla hangi ilçede var?
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İstanbul’da korona riskli ilçeler hangileri? Korona en fazla hangi ilçede var?

İstanbul’da korona riskli semtler hangileri? İstanbul’da korona riskli yerler, İstanbul’da koronavirüs riski en yüksek ilçeler hangileri? merak edilmekte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İ̇stanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artışın neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu açıklamasından sonra İstanbul’daki korona riskli semtler merak edilmeye başlandı. İşte İstanbul korona risk haritası.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:12:00 - 2020-11-18 14:13:13
İstanbul’da korona riskli ilçeler hangileri? Korona en fazla hangi ilçede var?

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve BİMTAŞ'ın yürüttüğü “COVID-19 ile Mücadele Kapsamında İstanbul Kırılganlık Haritası” projesi sonuçlandı. Ulaşıma bağlı kırılganlık endeksinin sonuçlarına göre, İstanbul'un ana ulaşım akslarında yer alan mahallelerin riskinin yüksek olduğu görüldü. 

Özellikle Avrupa Otobanı (E-5), Trans Avrupa Kuzey Güney Otoyolu (E-80) ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde kırılganlık değerleri yüksek olarak tespit edildi.

İstanbul’da korona riskli ilçeler hangileri?

Avrupa Yakası'nda yer alan mahalleler, Anadolu Yakası'ndakilere göre daha riskli durumda iken, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Şişli ilçelerinde yer alan mahallelerde endeks değerleri daha yüksek bulundu.

İstanbul’da kırılganlığın en yüksek olduğu mahalleler

Ulaşıma bağlı kırılganlığın en yüksek olduğu mahalleler ise sırasıyla; Mimar Sinan(Üsküdar), Aksaray(Fatih), Esentepe (Şişli), Merkez (Şişli), Caferağa (Kadıköy), Osmaniye (Bakırköy), Acıbadem (Kadıköy), İçerenköy (Ataşehir), Ünalan (Üsküdar), Topçular (Eyüpsultan) oldu.

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