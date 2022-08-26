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Yerel İstanbul'da korkutan yangın
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul, Arnavutköy 'de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 14:54:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cansoy Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın bina da yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaşanan panik anları böyle görüntülendi.

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