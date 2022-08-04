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Yerel İstanbul'da korkutan yangın
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul, Sultangazi'de çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri alevlerin çevre binaları sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 08:45:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'daki yangın, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak’ta çıktı. İddiaya göre, 3 katlı metruk binanın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binaların çatısına kadar çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Büyüyen alevleri güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri yan binalara sirayeti engelledi. Yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yangın çerçevesinde güvenlik önlemi aldı.

Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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