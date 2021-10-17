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Yerel İstanbul'da korkutan yangın
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:46:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’ndeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler olay yerine gitti

Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

 

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