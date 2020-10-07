İstanbul'da korkutan yangın!

Yangın saat 23:00 sıralarında İstanbul Beşiktaş'ta Sinan Paşa Mahallesi, Şehit Asım Caddesi üzerinde bulunan iki katlı dönerci dükkanının çatı katında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürüldü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Yangında yaralanan olmadı

İnsan trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri olan Şehit Asım Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının kapanış saati olması ve içeride müşterilerin bulunmaması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde iş yerinin bir anda alev topuna döndüğü görülüyor.