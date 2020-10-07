  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da korkutan yangın!
Gündem

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta bir dönerci dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Dükkanın kapanıyor olması ve içeride müşteri bulunmaması büyük bir faciayı engelledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 01:58:00 -
İstanbul'da korkutan yangın!

Yangın saat 23:00 sıralarında İstanbul Beşiktaş'ta Sinan Paşa Mahallesi, Şehit Asım Caddesi üzerinde bulunan iki katlı dönerci dükkanının çatı katında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürüldü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Yangında yaralanan olmadı

İnsan trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri olan Şehit Asım Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının kapanış saati olması ve içeride müşterilerin bulunmaması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde iş yerinin bir anda alev topuna döndüğü görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!
Gündem

Süleyman Soylu 3 parti liderine haddini bildirdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim olaylarında Halkların Demokratik Partisi’ni arayan 3 genel başkana haddini bildirdi.
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay