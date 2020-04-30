İstanbul'da korkutan uğultu sesi yeniden duyuldu

Deprem korkusunu yaşatan gizemli uğultu ses için bazı uzmanlar değerlendirmede bulunmuştu. Depremden önce bazı seslerin duyulduğu biliniyor. Peki bu uğultu sesinin kaynağı nedir? İstanbul’da deprem mi oldu? İşta bu soruların yanıtı...

İstanbul'da yine farklı semtlerde uğultu sesi duyulduğu konuşulmaya başladı. Dün akşam yoğun bir şekilde dile getirilen iddia sosyal medyayı karıştırdı. Uzmanlar uğultu sesinin depremden önce yaşanabileceğini belirtirken tartışma daha da arttı ancak her ses deprem uğultu sesiyle aynı değildi.

Depremi mi işaret ediyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili, "Bir ses duyduğumuz muhakkak yani bu bir ses ama bu sesin depreme işaret ettiğini kim söylüyor, nasıl bir şey, bu kayıtlar nereden kaynaklanıyor, kimler kaydetmiş bu konularda bilgiler yok. Sosyal medya malesef bu tür haberlerin yayılmasında çok olumsuz etkileri de var burada olduğu gibi. Şöyle bir şey eğer depremler bu kadar yaygın ses veriyorsa dünyada her gün binlerce deprem oluyor her gün bakın aylarca demiyorum yılda zaten 1 buçuk milyar deprem oluyor. Yani dünya o zaman gıcırtıdan gürültüden geçilmez. Bu şekildeki bir şeyi depreme yorumlamak çok doğru değil." dedi.

Dev kargo uçakları neden olmuş olabilir

Öte yandan İsitanbul'a dev kargo uçakları iniş kalkış yapıyor. Özellikle Rus Antonov uçakları, dev gövdeleri ile iniş yaparken bu sesi çıkartıyar olabilir.