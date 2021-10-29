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Yerel İstanbul'da korkutan fabrika yangını
Yerel

İstanbul'da korkutan fabrika yangını

Esenyurt'ta sanayi fabrikasında bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 01:40:00 -
İstanbul'da korkutan fabrika yangını

Yangın, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

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