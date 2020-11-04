İstanbul'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, ilk olarak 3.4 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 3.1 olarak revize etti.

Saat 14.49'da yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.