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Gündem İstanbul'da korkutan anlar! Hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı
Gündem

İstanbul'da korkutan anlar! Hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde D100 Karayolu yan yolda, hafriyat kamyonu sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 04:44:00 -
İstanbul'da korkutan anlar! Hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

Kaza, D100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde saat 01.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 GA 7782 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Cafer Çınar Şirinevler mevkiine geldiği sırada, plakası alınamayan bir otomobil aniden önüne çıktı.

Çınar, otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere ve demir tellere çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, kamyonun deposundan dökülen mazot yola aktı. Yoldan geçen sürücüler, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta kontrol ederken, polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından kamyon,vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yola dökülen mazotu temizlemesinin ardından, ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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