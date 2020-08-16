İstanbul'da korkunç olay... Yatak kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde birlikte yaşayan Pakistanlı iki arkadaş 20 yaşındaki Abdullah Hasan ve 31 yaşındaki Nabeel Muhammed Asif arasında yatak yüzünden kavga çıktı.

Tartışma sırasında Abdullah Hasan isimli şahıs, Nabeel Muhammed Asif adlı arkadaşını çok sayıda yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iki arkadaşın aynı odada kaldıkları, cinayet günü zanlı ve maktulün yatak nedeniyle tartıştıkları, Abdullah Hasan'ın mutfaktan aldığı bıçakla Nabeel'i göğsünden bıçaklayarak yaraladığı belirtildi. Hemen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nabeel Muhammed Asif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından, "Otopsi raporu ile raporda belirtilen darbe sayısının birden fazla olması ve birinin maktulün ölümüne sebebiyet vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kasten öldürme suçunu işlediğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur" açıklamasında bulunuldu.

Olayın ardından tutuklanan şüpheli Abdullah Hasan 'Kasten öldürme' suçundan önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.