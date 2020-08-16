  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

İstanbul'da korkunç olay... Yatak kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Pakistan uyruklu iki arkadaş arasında çıkan yatak kavgasında kan aktı. Arkadaşlardan biri diğerini birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:26:00 -
İstanbul'da korkunç olay... Yatak kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde birlikte yaşayan Pakistanlı iki arkadaş 20 yaşındaki Abdullah Hasan ve 31 yaşındaki  Nabeel Muhammed Asif arasında yatak yüzünden kavga çıktı.

Tartışma sırasında Abdullah Hasan isimli şahıs, Nabeel Muhammed Asif adlı arkadaşını çok sayıda yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iki arkadaşın aynı odada kaldıkları, cinayet günü zanlı ve maktulün yatak nedeniyle tartıştıkları, Abdullah Hasan'ın mutfaktan aldığı bıçakla Nabeel'i göğsünden bıçaklayarak yaraladığı belirtildi. Hemen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nabeel Muhammed Asif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından, "Otopsi raporu ile raporda belirtilen darbe sayısının birden fazla olması ve birinin maktulün ölümüne sebebiyet vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kasten öldürme suçunu işlediğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur" açıklamasında bulunuldu.

Olayın ardından tutuklanan şüpheli Abdullah Hasan  'Kasten öldürme' suçundan önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Annesi muhalif bir tavır takınmıştı... Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu
Siyaset

Annesi muhalif bir tavır takınmıştı... Erol Olçok’un oğlundan çok konuşulacak AK Parti yorumu

Şehit Erol Olçok’un oğlu ve şehit Abdullah Tayyip Olçok’un kardeşi Emir Olçok, AK Parti hakkında dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Annesi Ni..
Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı
Dünya

Gülen ölüyor mu? İngiliz Economist bombayı patlattı

İngiliz menşeli Economist dergisinde yer alan analizde, teröristbaşı Fetullah Gülen’in yaşlı ve sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi. Ana..
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!
Gündem

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde müjde üstüne müjde verdi.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı