İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! 1 ölü
İstanbul Kartal'da aşırı hız yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarparak can verdi.
Kaza, saat 02.30 civarında İstanbul Kartal'da Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde oldu. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Mehmet Tek (42) kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosikletin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybedince yan yatarak yaklaşık 50 metre kayıp sürüklenerek yol kenarında park halindeki 34 KU 317 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ambulans ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.