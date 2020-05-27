İstanbul’da korkunç manzara! Silivride sahilde erkek cesedi bulundu, yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul’da Silivri sahilde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilen yaşlı adamın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
İstanbul’un Silivri ilçesinde sahilde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, yaşlı adamın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olay, sabah 08.00 sıralarında Silivri Mimarsinan mahallesi Bağkent Sitesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde spor yapan site sakinlerinin kıyıya yakın bir noktada hareketsiz bir şahsın olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa hemen müdahale etti.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Yapılan araştırmada şahsın Hıdır Ceylan olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, yaşlı adamın cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.