İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlardan birinin içinde bulunan bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.