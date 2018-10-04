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İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

TEM Otoyolu Ümraniye sapağında kediye çarpmamak için direksiyon kıran bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:18
İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 

Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlardan birinin içinde bulunan bebeğin ağlama sesleri ve annesinin korku dolu feryadı yürekleri burktu. Kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:18
  1. tem
  2. trafik kazası

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