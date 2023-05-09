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Gündem İstanbul'da korkunç cinayet!
Gündem

İstanbul'da korkunç cinayet!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 23:30:00 - 2023-05-09 23:33:35

İstanbul’da tartıştığı annesini silahla öldüren şahıs intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Fatih Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binadan gelen silah sesleri üzerine komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenlerine rastladı. Yapılan çalışmaların ardından Ferhat K. isimli şahsın önce annesi Fincan K.'yı öldürdüğü ardından intihar ettiği ortaya çıktı.

Anne oğul arasında uzun süredir anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi. Polis ekiplerinin olay ile çalışmaları devam ediyor.

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