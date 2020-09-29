İstanbul'da korku dolu anlar! Semt pazarı su altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Aşırı yağışın nedeniyle tıkanan yağmur giderleri nedeniyle Anadolu Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Caddesi'ndeki semt pazarını sel bastı.

Salı günleri kurulan pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşarken o anlar kameralara yansıdı.

Anadolu yakasında dolu yağdı

İlçedeki bazı cadde ve sokaklar nehre dönerken Kadıköy'de de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Dolunun Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde de etkili olduğu ifade edildi.