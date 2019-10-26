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Yerel

İstanbul'da korku dolu anlar

Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobil alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının kundaklama ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

2019-10-26 08:12:00 -
İstanbul'da korku dolu anlar

İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 1. Mutlu sokakta, 34 PT 4427 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, kundaklama şüphesine karşı da olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi.

Sonucu detaylı inceleme ve itfaiye raporu belirleyecek

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri hasar gören araçta inceleme yaptı.

Otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeninin detaylı inceleme ve itfaiye raporunun ardından belli olacağı bildirildi.

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