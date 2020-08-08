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Yerel

İstanbul'da korku dolu anlar kameraya yansıdı! "Kadın 'beni öldürüyor' diye çığlıklar attı"

İstanbul'da gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, evde tartıştığı kadını silahla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, cep telefonuna yansıyan korku dolu anlarda, rehin alınan kadının "Beni öldürüyor" diye çığlık sesleri ve şüphelinin bağırması yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:39:00 -

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece vakti korku dolu anlar yaşandı.

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, evdeki bir kadını silahla rehin aldı.

Korku dolu rehin alma olayı esnasında daireden gelen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olay yerine çağrılan müzakereci polis, kadını rehin alan şahısla temas kurarak şüpheliyi ikna etti ve rehin alınan kadın serbest kaldı. Şüpheli şahıs da silahını polise vererek teslim oldu.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan korku dolu anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde kadının çığlık sesleri ve şüphelinin bağırması yer alıyor. Diğer görüntüde ise şüphelinin kafasına silah dayadığı anlar net şekilde görülüyor.

"Evin içinde tek bir kurşun sıktı"

Olayın görgü tanığı bir mahalleli ise o anları, "Olay mahallemizde yaşandı. Biz de sese çıktık. Adam, kadını rehin almıştı. Kadının çığlıklarına çıktık zaten. Kadın 'beni öldürüyor' diye çığlıklar attı. Biz de mahalle sakinleri olarak adama tepki gösterdik. Kadına şiddet uygulamaktan vazgeçti. Biz de kadını dışarı bırakmasını söyledik ama mahalleliden korktuğu için bunu yapmadı. Sonra polisler geldi adam yine teslim olmadı. Adamın silahı varmış; kendi kafasına dayadı, intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerinin ikna etmesi sonrası şüpheli, kadını serbest bırakarak polislere teslim oldu. Olay yerine özel harekat polisleri de geldi. Ne olur ne olmaz diye beklediler. Adam, sanırım olayın heyecanı ile evin içinde tek bir kurşun sıktı. Kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Adamın eşinin hastanede olduğunu biliyoruz." ifadeleriyle anlattı.

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