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Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı
Yaşam

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 01:25:00 - 2023-09-06 01:27:28

İstanbul, Başakşehir'de bir anne sel sularına kapılan çocuğunu son anda kurtardı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonucu Başakşehir başta olmak üzere Arnavutköy ve Küçükçekmece'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sel baskını yaşanırken, pek çok ev ve işyerini su bastı.

Başakşehir'de vatandaşlara zor anlar yaşatan sel baskınına caddede yakalanan bir kadın, sele kapılan çocuğunu çevredekilerin yardımıyla son anda kurtardı.

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