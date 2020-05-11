İstanbul'da korku dolu anlar! Alev alev yandı

Olay, 23.00 sıralarında Çayırdere Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Haberi verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çavuşlu itfaiyeleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yanan evde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.