  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul'da korku dolu anlar! Alev alev yandı

İstanbul Silivri'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında tek katlı bir ev kül oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 03:07:00 -
İstanbul'da korku dolu anlar! Alev alev yandı

Olay, 23.00 sıralarında Çayırdere Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Haberi verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çavuşlu itfaiyeleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, suyla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yanan evde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı