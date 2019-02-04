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İstanbul'da köprüler mavi ve turuncuya bürünecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek amacıyla şehirdeki köprülerin mavi ve turuncu renk ile aydınlatılacağını açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
İstanbul'da köprüler mavi ve turuncuya bürünecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bu akşam Galata Kulesi’ni mavi-turuncu ışık ile aydınlatacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de Dünya Kanser Günü nedeniyle mavi-turuncu renge bürünecek.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve uluslararası ortak kuruluşlar, her yıl milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Kanser Günü’nde, dünyadaki önemli şehirlerin sembol binaları UICC’nin kampanya renkleri olan mavi ve turuncu renklerle aydınlatılıyor. Çeşitli etkinliklerle dikkat çekilen 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinliklerine, İstanbul da sembol eserlerini aydınlatarak destek veriyor.

Bu akşam mavi-turuncu renge bürünecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bu akşam Galata Kulesi’ni mavi-turuncu ışık ile aydınlatacak. Galata Kulesi aydınlatma çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yapılacak. Akşam saatlerinde başlayacak aydınlatma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.

İstanbul’un önemli sembolik yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için bu akşam mavi-turuncu renge bürünecek.

4 Şubat Dünya Kanser Günü, her yıl Kanser ile ilgili farkındalık oluşturmak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:38
  1. Aydın
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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